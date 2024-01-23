Şovmen Mehmet Ali Erbil, evlilik açıklaması şaşırttı: "Evlenip bebek sahibi olmak istiyorum" Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yeniden evlilik planları yapıyor.

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ensonhaber.com

Çapkınlıklarıyla bilinen 66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil , katıldığı YouTube programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Seda Sayan’ı örnek alıyorum

Yaşça küçük sevgilileri ile sık sık gündeme gelen Erbil, “Ben kendime Seda Sayan’ı örnek alıyorum. Onun nasıl genç sevgilisi ve kocası olabiliyorsa benim de olur.” dedi.

40 yaş küçük

Kendinden kırk yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile tekrar barışan komedyen “Evlenip bebek sahibi olmak istiyorum. Çocuklarımın da hoşuna gider, ailemize heyecan katar.” dedi. Ünlü şovmenin küçük kızı Yasmin Erbil, önceki gün katıldığı programda itiraflarda bulunmuştu. Açıklamaları gündem olmuştu.

"Bana babalık yapmadı"

Yasmin Erbil, "Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak. Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor, aşabildiğimi söyleyemem.

Bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum olunca rahatsız ediyor. İnsan rahatsız oluyor, artık 27 oldum 25 yaşında bir kız duyunca rahatsız olduğum oluyor." şeklinde konuşmuştu.