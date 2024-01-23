Çapkınlıklarıyla bilinen 66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil , katıldığı YouTube programında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Seda Sayan’ı örnek alıyorum
Yaşça küçük sevgilileri ile sık sık gündeme gelen Erbil, “Ben kendime Seda Sayan’ı örnek alıyorum. Onun nasıl genç sevgilisi ve kocası olabiliyorsa benim de olur.” dedi.
40 yaş küçük
Kendinden kırk yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile tekrar barışan komedyen “Evlenip bebek sahibi olmak istiyorum. Çocuklarımın da hoşuna gider, ailemize heyecan katar.” dedi. Ünlü şovmenin küçük kızı Yasmin Erbil, önceki gün katıldığı programda itiraflarda bulunmuştu. Açıklamaları gündem olmuştu.
"Bana babalık yapmadı"
Yasmin Erbil, "Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak. Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor, aşabildiğimi söyleyemem.
Bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum olunca rahatsız ediyor. İnsan rahatsız oluyor, artık 27 oldum 25 yaşında bir kız duyunca rahatsız olduğum oluyor." şeklinde konuşmuştu.
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