Şovmen Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la barıştı Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan ilişkilerine bir şans daha verdi.

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Bir dönem sağlık sorunları yüzünden zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

66 yaşındaki Mali, en son kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la aşk yaşamıştı.

Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden çapkın şovmenin, mutluluğu kısa sürmüştü. İkili çok geçmeden ayrılmıştı.

"Ailesi reddetti"

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Mehmet Ali Erbil, "Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık." itirafıyla herkesi şaşırtmıştı.

"Gerçek bir aşk vardı"

Bir açıklama da Gülseren Ceylan'dan gelmişti. Ceylan, "Kopmamız zor oldu, gerçek bir aşk vardı." demişti.

Erbil, olaylı ayrıldığı eski sevgilisi 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile yeniden bir araya geldi. Erbil, sosyal medya hesabından Ceylan ile fotoğrafını paylaştı.