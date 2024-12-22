Ahmet Çakar'dan Hadise'ye: Varoş ve görgüsüz

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Ünlü şarkıcı Hadise, katıldığı bir YouTube programında özel hayatına ilişkin çarpıcı ifadelerde bulunmuştu.

Eski bir ilişkisiyle ilgili erotik bir anısını anlatan Hadise, "Bir kavga yaşandı, ben evi terk edip otele gittim. Peşimden geldi. İlişkilerde bazen ayrılma süreci başlamıştır ama kopamazsınız. O sırada telefonumu laptop ile şarj ediyordum. Bana telefonunu şarj etmemi söyledi, bilgisayara bağladım. 'Her şeyi senkronize etmek ister misin?' yazısı çıktı, evet'e bastım. Kendisinin aynada çekilmiş aşırı fazla pozları çıktı karşıma. Hiç yakışmıyor. Daha sonra bir video izledim. Performans videosuydu ve 'İyi ki de izledim' dedim." demişti.

ANINDA CEVAP VERDİ

Hadise'nin açıklamalarının ardından anlatılan kişinin kendisi olduğu iddia edilen Sinan Akçıl, "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Hadise'nin tepki çeken açıklamalarının ardından eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, şarkıcıyı topa tuttu.

"TERBİYESİZ"

Ahmet Çakar, katıldığı BTube adlı kanalda yaptığı açıklamalarda, "Hadise terbiyesiz bir kadınmış. Hadise görgüsüz bir kadınmış. İnsanların zaman zaman bu birliktelikleri esnasında topluma aykırı gelecek bazı alışkanlıkları, bazı sözleri, bazı resimleri bazı icraatları olur.

O programa Sinan Akçıl çıksaydı ve deseydi ki, Hadise'nin şunları şunlarını gördüm ki bu Hadise'yi yerinden zıplatacak şeyler olsun.

"VAROŞ, KEZBAN"

Özel hayatla ilgili adamlıkta var mıdır veya kadınlıkta, dürüstlükte var mıdır falan deseydi. Kırbaççı gibi oldum, en büyük zevki sevişirken kırbaç yemekti deseydi herkes ayağa kalkardı. 10 yıl sonra şu konuşmadan ne kadar varoş ve Kezban olduğunu anlamış oluyorum." ifadelerini kullandı.