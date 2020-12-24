Stella Tennant yaşamını yitirdi

50'inci yaşını kutlayan Stella Tennant, parti sonrası fenalaşıp hayatını kaybetti.

1990'lı yılların en gözde modellerinden biri olan Stella Tennant'tan acı haber geldi. Tennant'ın, 50'nci doğum gününü kutladıktan günler sonra aniden hayata veda ettiği öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Ünlü tasarımcıların defilelerinde podyuma çıkan ve çok satan dergilerin kapakları için poz veren İngiliz modelin ölüm haberini ailesi de doğruladı.

Stella Tennant'ın evinde cansız bedeninin bulunduğu açıklandı. Tennant'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü modelin 22 Aralık'ta hayata veda ettiği duyuruldu.

"ÇOK ÖZLENECEK"

Modelin ani ölümünün büyük bir kayıp olduğunu belirten ailesi, şu ifadeleri kullandı: "Tennant'ın 22 Aralık 2020'deki ani ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Harika bir kadındı ve hepimiz için esin kaynağıydı. Çok özlenecek. Ailesi olarak mahremiyete saygı gösterilmesini istiyoruz."

Ünlü modelin ölüm nedeni belirtilmedi ancak polisin, yaptığı soruşturmanın ardından şüpheli bir durum olmadığını açıkladığı öğrenildi.