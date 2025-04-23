Su Burcu Yazgı Coşkun'un selfie paylaşımı! Fotoğraflara beğeni yağdı

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Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

BEĞENİ YAĞDI

Şimdilerde Bir Gece Masalı adlı dizide Burak Deniz ile başrolleri paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun selfielerini paylaştı. Su Burcu Yazgı Coşkun'un pozları fanları tarafından büyük beğeni aldı.

Karadayı, Aşk Yeniden, Bizim Hikaye, Kırmızı Oda, Bir Gece Masalı gibi birçok yapımda rol oynayan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan'da 20 yaşına basmış ve pozlarıyla beğeni toplamıştı.