Su El Roman: Babam hayatımıza müdahale etmez

Rafet El roman'ın büyük kızı Su El Roman, sosyal medyadaki cesur pozlarıyla ilgili konuştu.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop'un 22 yaşındaki büyük kızları Su El Roman, babasının izinden giderek şarkıcı olmuştu. Su El Roman, geçtiğimiz mayıs ayında ilk single'ını yayınlamıştı.

Küçük yaşta yaptırdığı burun ameliyatı ve dudak dolgusuyla gündeme gelen 22 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Su El Roman, takipçilerinin yönelttiği "Bu pozlara baban kızmıyor mu?' sorusunu yanıtladı.

"ONAY ALIYORUM"

Genç şarkıcı, "Mutlaka onayını alıyorum. Babam kritik bir şey olmadığı sürece hayatımıza müdahale etmez." ifadelerini kullandı.

Tuğba Altıntop ile evliliğinden iki kızı, Yeşim Eryıldırım ile olan ilişkisinden bir oğlu olan 52 yaşındaki Rafet El Roman, çocuklarına düşkünlüğüyle biliniyor.