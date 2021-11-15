Suat Suna'nın aile fotoğrafı

Ünlü şarkıcı Suat Suna, kızıyla verdiği bi pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Burcu Balkanlı ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası şarkıcı Suat Suna, sosyal medya hesabından yayınladığı mutlu aile pozlarına bir yenisini daha ekledi. İki çocuğu bulunan şarkıcı son paylaşımını kızıyla yaptı.

"BABA - KIZ"

7 yaşındaki kızı Neva ile çekilen fotoğrafını paylaşan Suat Suna, gönderisine, "Neva'mla ben... Baba-kız..." notunu düştü.

Bu karesiyle hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gören ünlü şarkıcının bu karesine, "Kızınız size ne kadar çok benziyor" şeklinde yorumlar yapıldı.