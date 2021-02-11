Suat Sungur ve Ahu Sungur pasta kremasını birbirlerine sürerek eğlendi.

Ünlü oyuncu Ahu Sungur, 2002 yılında kendisi gibi oyuncu olan Suat Sungur ile nikah masasına oturmuştu. 3 yıl sonra da oğullarını kucağına alan çift, şimdilerde mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle pandemi dönemini evde geçiren ünlü çift, sıkıntıdan ne yapacaklarını şaşırdı.

PASTA YAPACAKTI

Pasta yapmak için mutfağa giren Suat Sungur, amacına ulaşamayınca Ahu Sungur'la işi eğlenceye vurdu. Pasta kremasını birbirlerine sürdülererek eğlenen oyuncu çift, o anlar sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"ROMANTİK KOCAM"

Ahu Sungur paylaşımına şu notu ekledi: "Ne o güya pasta yapacaktı romantik kocam. Bizim oğlan 16 yıldır ilk defa evden kısa süreliğine uçtu turnuva için.. Ev e ne yapacağımızı şaşırdık.. Evine bir an önce geri dön Ege'm"

Suat Sungur ve Ahu Sungur'un kremalı paylaşımı ViDEO

