Şükran Ovalı 'düğünde ben neden yoktum' diyen kızını Roma'ya götürdü Annesi ile babasının düğününde neden olmadığını soran Mihran Ela'nın isteği gerçekleşti. Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları ile düğünlerinin gerçekleştiği yere gitti.

ensonhaber.com

Ünlü futbolcu Caner Erkin ve Oyuncu Şükran Ovalı 2017 yılında nikah masasına oturdu.

Roma’da dünyaevine giren çift, 2 bin yıllık tarihi bir binada düğünlerini gerçekleştirdi.

Çift Roma’ya bu kez 5 yaşındaki kızları Mihran Ela ile gitti.

Ziyaretlerinde duygu dolu anlar yaşayan çift sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

"Ben niye düğünde yoktum? Beni oraya götürün dedi ısrarla"

Şükran Ovalı, paylaşımına şu notu düştü;

Hayata şükrettiğim en güzel anlardan biriydi 2 Ocak... 2017'de evlenmek için gittiğim yere Roma'ya, şimdi kızımla gittik. 2 yıldır soruyordu, 'Ben niye düğünde yoktum?' diye... 'Beni oraya götürün' dedi ısrarla... 2000 yılın üzerinde korunmuş evlenmek için gittiğim o tarihi binada bu sefer kızımlaydım. Tabii ki çok duygulandım..

"Anne olmak isteyenlere, dua ettim"