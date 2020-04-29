Şükran Ovalı futbola merak sardı

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin'den futbol dersleri almaya başladı.

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin ve kızıyla birlikte günlerdir evinde karantinada duruyor. Güzel oyuncu, lüks evlerinin bahçesinde sık sık paylaşımda bulunuyor.

Çoğu ünlü kadın gibi mutfağa girip yemek yapmayı ya da resim çizmeyi istemeyen Ovalı, futbol oynamaya başladı.

"YAKINDA YEŞİL SAHALARDA"

Evinin bahçesinde top oynarken çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan 35 yaşındaki güzele takipçileri, “Yakında yeşil sahalarda görürüz” şeklinde yorum yaptı.