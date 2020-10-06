Şükran Ovalı: Kızımla yeniden doğdum

Şükran Ovalı, verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, bir magazin dergisinin ekim sayısına kapak oldu. Özel hayatıyla ilgili konuşan Ovalı, eşi Caner Erkin ve kızları Mihran'ı anlattı.

Ovalı'nın röportajından ara başlıklar...

Annelikten sonra hayata bakışınız nasıl?

"Mihran’la birlikte birçok düşüncem, olaylara yaklaşımım, hayata bakış açım değişti. Ömrümün geri kalanında en çok kızımı sevecek olmak ne güzel bir hafiflik. Onunla yeniden doğdum."

"ÖRNEK ANNE OLMALIYIM"

Oyunculuğu bırakacak mısınız?

"Öncelikle kızıma iyi örnek olmak için çalışan bir kadın olmaktan vazgeçmeyeceğim. Sete döndüğümde Mihran iki aylıktı. Şimdi ‘Evlat’ oyununa devam ediyorum."

"RÜYAMDA GÖRDÜM"

Mihran ismine nasıl karar verdiniz?

"Rüyamda gördüm. İsmiyle geldi. Mihran, güneşin hazinesi demek. Aynı zamanda ırmak ve nehir anlamına geliyor. Çok güçlü ve anlamlı."

İkinci çocuk düşünceniz var mı?

"Çocuk geleceği zamanı kendi seçer."

Kilo eleştirileri için ne düşünüyorsunuz?

"Kadınlara yapılan psikolojik şiddet can sıkıyor. 2020’de bunları konuşuyor olmak çok utanç verici."