Şükran Ovalı paylaştı! Caner Erkin öpmelere doyamadı... Türk futbol tarihinin en iyileri arasında yer alan Caner Erkin'in sosyal medya hesabından eşi Şğkran Ovalı'yı öptüğü anlar viral oldu.

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ensonhaber.com

Asena Atalay'dan ayrılan Caner Erkin aşkı, oyuncu Şükran Ovalı'da buldu.

Uzun zamandır Ovalı ile evli olan ve şu sıralar Mihran Ela adında bir de kızı bulunan Caner Erkin, eşine olan aşkını da sık sık gösteriyor.

Erkin'in aşkını bu defa eşi Şükran Ovalı, kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Öpmelere doyamadı

Oyuncu Şükran Ovalı, eşiyle olan aşk dolu anlarını paylaştı. Caner Erkin'in kendisini öptüğü anları yayınlayan Ovalı'ya hayranları da kayıtsız kalamadı.

Güzel ismin hayranları ikiliye beğeni yağdırırken, ayrılmamaları temennisinde bulundu.