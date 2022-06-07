Şükran Ovalı tatilde

Yargı’nın ‘Savcı Derya’sı Şükran Ovalı, dizisi sezon finali yapınca hemen tatile gitti.

Yargı dizisinde ‘Savcı Derya’yı canlandıran Şükran Ovalı, 2017’de evlendiği futbolcu Caner Erkin ve 2018’de doğurduğu kızı Mihran Ela ile tatile çıktı.

Tatil için Bodrum'u tercih eden güzel oyuncu, ailesiyle gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Şükran’ın bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Şükran Ovalı'ya kendisi gibi oyuncu olan yakın dostu Songül Öden de eşlik etti.

"Yeniden doğdum"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda “Onca yıl Mihran Ela’sız nasıl yaşamışım! Sanki eksiktim, kızımla tamamlandım, yeniden doğdum.” demişti.