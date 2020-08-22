Oyuncu Şükran Ovalı, kızı Mihran Ela'nın doğum günü partisinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyucu Şükran Ovalı ile futbolcu Caner Erkin, 2017 yılında Roma'da dünyaevine girmişti.

Çiftin 1 yıl sonra da kızları Mihran Ela dünyaya gelmişti.

Minik Mihran Ela önceki gün 2 yaşına bastı.

Anne Şükran Ovalı ise Alaçatı'da arkadaşlarının katıldığı küçük bir davet ile kızının doğum gününü kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN CAN PARÇAM"

Sosyal medya hesabından Mihran Ela ile fotoğrafını paylaşan Ovalı, "İyi ki doğdun benim can parçam. Bu şahane gün için gelen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" notunu düştü.

Doğum gününe katılamayan Caner Erkin de Instagram hesabından "Mihran Ela'm canım kızım iyi ki doğdun" notu ile kızı ve eşinin olduğu pastalı fotoğrafı paylaştı.

Çiftin kızlarının yaş günü kutlamasında ise birçok ünlü isim yer aldı.

Şükran Ovalı ve Caner Erkin çiftinin kızları 2 yaşına bastı VİDEO