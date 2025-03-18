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Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, 2 Ocak 2017 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti. Ünlü çift, 2018'de de Mihran Ela adını verdikleri kızlarını kucaklarına almışlardı.

Şükran Ovalı, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında samimi açıklamalarda bulundu.

Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündemde yer alan Şükran Ovalı, samimi itiraflarda bulundu.

İlk önce kendisini anlatan Ovalı, daha sonra eşi Caner Erkin hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu, "Anne olunca birey olduğumu hissettim, kararsızlığım sinir bozucu.

Caner'den sonra futbol izlemiyorum, soğudum. Caner ya, Allah'ım. Caner'e evden çıkarken anneanne gibi, 'Arkadaşlarınla güzel güzel topunu oyna. Hakemleri rahat bırak' dediğimi biliyorum.

"FUTBOLDAN SOĞUDUM"

Şöyle bir şey oldu, hep kavga ettiği için tanımadan önce Caner'e küfrediyordum. Allah'ın cezasına bak, bu da ne çirkef ya falan diye izliyorum. O zaman tanımıyordum, çok rahattım. Şimdi çocuğumun babası olduktan sonra 'Aslında hiç öyle biri değil ya' diye söylüyorum.

Inter'de oynadığı zaman oynatılmıyor diye sinir oluyordu. Biz de daha yeni tanışıyorduk. Ona 'Oynatmayınca paranızı mı alamıyorsunuz?' dedim. 'Hayır' dedi. 'Niye sinirleniyorsun? Benim param yatsa sete çağırmasalar olur' dedim. 'Ben öyle kenarda bekleyemem' dedi. 'Ama George Clooney komşun' demiştim ama çok üzülmüştü o dönem.

"AZİZ YILDIRIM CANER'İ ALMADI"

Sonra Fenerbahçe'yi aradı. O zaman Aziz Yıldırım başkandı. 'Ben evime geri dönmek istiyorum, ne para ne başka bir şey konuşmak istemiyorum' dedi. Almadılar Caner'i. Sonra Caner, Beşiktaş'a imza attı. Tabii ki orada tepkimi gösterdim, ağladım. Çok mutlu oldum."