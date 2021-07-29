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- Şükran Ovalı'dan aşk paylaşımı
Şükran Ovalı'dan aşk paylaşımı
2017 yılında ünlü futbolcu Caner Erkin'le nikah masasına oturan güzel oyuncu Şükran Ovalı'dan, romantik bir paylaşım geldi.
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 12:56
- Güncelleme : 29.07.2021 - 13:10
Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın, 2017 yılında dünyaevine girdiği futbolcu Caner Erkin'le mutlu evliliği herkesi hayran bırakıyor.
Son olarak dijitalde yayınlanan "Şeref Bey" dizisinde rol alan oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin'le verdiği romantik pozları paylaştı.
"ÇOK SEVİYORUZ MERKEZ"
Güzel oyuncu, paylaşımına 'Çok seviyorum merkez' notunu düştü. Sosyal medya kullanıcıları, Şükran Ovalı'nın pozunu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.