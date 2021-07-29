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    Şükran Ovalı'dan aşk paylaşımı

    2017 yılında ünlü futbolcu Caner Erkin'le nikah masasına oturan güzel oyuncu Şükran Ovalı'dan, romantik bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 12:56
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 13:10
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    Şükran Ovalı'dan aşk paylaşımı

    Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın, 2017 yılında dünyaevine girdiği futbolcu Caner Erkin'le mutlu evliliği herkesi hayran bırakıyor.

    Son olarak dijitalde yayınlanan "Şeref Bey" dizisinde rol alan oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin'le verdiği romantik pozları paylaştı.

    "ÇOK SEVİYORUZ MERKEZ"

    Güzel oyuncu, paylaşımına 'Çok seviyorum merkez' notunu düştü. Sosyal medya kullanıcıları, Şükran Ovalı'nın pozunu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

    Şükran Ovalı dan aşk paylaşımı #1Şükran Ovalı dan aşk paylaşımı #2

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