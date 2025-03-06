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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş forması giyen, aktif futbol hayatını Eyüpspor'da sürdüren futbolcu Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yaptığı röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Ovalı, “Kadınlar, tüm engellere rağmen yenik düşmeyen bir bünyeye sahip. Cesaretimiz, en güzel madalyonumuz.” diyerek kadınların gücüne vurgu yaptı.

SEZEN AKSU'NUN VASİYETİ

Verdiği röportajda Sezen Aksu'nun kendisine verdiği öğüdü de paylaşan oyuncu, "Övgüye de yergiye de mesafeli ol. Bu sana vasiyetim olsun." sözlerinin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.