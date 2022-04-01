Şükriye Tutkun'dan Beren Saat tepkisi

Şükriye Tutkun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Beren Saat için ağır konuştu.

Beren Saat'in 'EKO İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda yaptığı konuşmayla tepki almaya devam ediyor.

Halk Müziği Sanatçısı Şükriye Tutkun da sosyal medya hesbaından Saat'le ilgili bir paylaşım yaptı.

Oyuncu Beren Saat’in "Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik.

"KADININ GİYDİĞİ SİYASETE MALZEME EDİLİYOR"

Fakat sonrasında ‘kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık.” sözlerine Halk Müziği Sanatçısı Şükriye Tutkun da sessiz kalmadı.

"AMERİKA DEĞİL Mİ SENİN VATANIN"

Tutkun, "Toplumun ahlakını bozan yerli Dallas’ın Bihter'i, dakikalarca tecavüze uğradığı sahneleri ile haftalarca gündemde kalan tecavüzü alkolü özendiren Fatmagülün Suçu Ne dizisinin başrolü #BerenSaat gülümseyerek kadın haklarından bahsetmiş. Ne alaka hem Amerika değil miydi senin vatan!" ifadelerini kullandı.

Beren Saat: Eleştirince köprülere, yollara bak dediler VİDEO

