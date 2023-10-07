Şükrü Özyıldız sevgilisi Sibil Çetinkaya ile tatile çıktı Şu sıralar ismi ünlü fenomen Sibil Çetinkaya ile anılan Şükrü Özyıldız, tatile çıktı. Aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden yakışıklı oyuncunu ise mutlu olduğu konuşuluyor.

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Sevgilisi Büşra Çebe ile geçtiğimiz aylarda ayrılan Şükrü Özyıldız, gönlünü Sibil Çetinkaya'ya kaptırdı.

Sosyal medya fenomeni Çetinkaya ile yeni bir aşka yelken açan ve gözlerden uzak duran Özyıldız, şu sıralar ise tatilde...

Sevgilisiyle tatile çıkan başarılı isim, gazetecilerden ise köşe bucak kaçıyor...

Şükrü ve Sibil'in aşk tatili

Kelebekler Vadisi'ne giden Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya, birlikte herhangi bir kare paylaşmadı.

Onları gören hayranları ise sosyal medyada bazı ifşa görüntüleri yayınladı. İkilinin yan yana mutlu olduğu da söylendi.