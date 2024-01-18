Şükrü Özyıldız, sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın doktoru oldu! Aşıkların romantizmi dikkat çekti Oyuncu Şükrü Özyıldız ile fenomen Sibil Çetinkaya'nın aşkları dolu dizgin devam ediyor. Çiftin birbirine sosyal medyadan yaptığı romantik yorumlar gündem oldu.

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Birçok popüler projede yer alan yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Bir süre önce Büşra Cebe ile ilişkisi biten Şükrü Özyıldız, ayrılıktan hemen sonra fenomen Sibil Çetinkaya ile birlikte aşk yaşamaya başladı.

Aşkları tam gaz devam eden ünlü çift, son olarak Instagram'dan birbirlerine yaptıkları yorumlarla gündeme geldi. 574 bin takipçisi bulunan sayfasından aralarında Özyıdız'ın elini tuttuğu bir kareyi de paylaşan Çetinkaya; gönderisine şu notu yazdı:

"After doktorum"

"Anlık... After doktorum ve kaydırınca before doktorum Beni karışımlarıyla hastalıktan kendime getirip, çekime gitmemi sağlayan sevgilime teşekkürlerle..."

"Tabiat anayı tarumar ederim"

Yakışıklı oyuncu, sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalamayarak; "Seni hasta göreceğime, tabiat anayı tarumar ederim" yorumunu yazdı.