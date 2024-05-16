Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya Cannes'a gitti

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Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali, görkemli bir açılış töreniyle başladı.
Son dönemde ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla konuşulan fenomen Sibil Çetinkaya, sevgilisi ile birlikte soluğu Cannes'da aldı.
Buz mavisi göğüs dekolteli elbise giydi
Sibil Çetinkaya da festivalde iddialı elbisesi ile boy gösterdi. Buz mavisi göğüs dekolteli bir elbise giyen Çetinkaya, kombinini ışıltılı takılar ile tamamladı.
Sibil Çetinkaya'nın Cannes tarzı çok beğenildi. Ünlü fenomen gelinlere benzetildi.
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