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Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya Cannes'a gitti

Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya Cannes'a gitti Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve fenomen sevgilisi Sibil Çetinkaya, Cannes Film Festivali’ne katıldı. Ünlü çiftin tarzı çok beğenildi.