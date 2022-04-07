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    Şükrü Özyıldız, yapım şirketine açtığı davayı kazandı

    Başrolünde oynadığı ‘Kış Güneşi’ dizisinin yurt dışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla yapım şirketine dava açan Şükrü Özyıldız’a, faiziyle birlikte 4 bin 417 dolar ödenmesine hükmedildi.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 16:08
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    Şükrü Özyıldız, yapım şirketine açtığı davayı kazandı

    Oyuncu Şükrü Özyıldız, başrolünde oynadığı ‘Kış Güneşi' dizisinin yurt dışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla, 3 yıl önce Endemol Medya Şirketine dava açmış ve mahkeme, yapım şirketinin 65 bin lira alacak ile 13 bin lira icra inkar tazminatı olmak üzere toplamda 78 bin lirayı Özyıldız'a ödemesine karar vermişti.

    ‘Yurt dışı gelirleri ile KDV ödenmedi’

    Davayı kazanan Özyıldız, yeniden mahkemeye başvurdu.

    Oyuncu bu kez, şirketin kendisine yurt dışı gelirlerinin yüzde 4’ü ile KDV'sini ödemediğini bildirdi.

    İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

    Şükrü Özyıldız, yapım şirketine açtığı davayı kazandı #1

    Şirket davanın reddini istedi

    Duruşmada davacı Şükrü Özyıldız'ın avukatı, davanın kabulünü talep etti.

    Davalı şirketin avukatı ise önceki beyanlarını tekrarladıklarını söyleyerek davanın reddini talep etti.

    Dava kabul edildi, 4 bin 517 dolar faiziyle ödenecek

    Mahkeme, davanın kabulüyle birlikte 4 bin 517 doların en yüksek faiz oranı ile davalı şirketten alınmasını ve davacı Şükrü Özyıldız'a ödenmesine karar verdi.


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