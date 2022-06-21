Şükrü Özyıldız'dan kas şov

Şükrü Özyıldız kaslı pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Dijital bir platformda yayınlanan 'Aşk Taktikleri' filmiyle gündemde olan Şükrü Özyıldız, 'Yasemin Şefik +1' isimli podcast programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, samimi açıklamaları ve eğlenceli yorumlarıyla dinleyenlere kahkaha dolu bir an yaşattı.

Kasları gündem oldu

Özyıldız, Fethiye'de tatil yapıyor. Tekne turuna çıkan 34 yaşındaki oyuncunun, "Müsaadenizle ben sezonu açıyorum" notuyla yayınladığı fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Spor tutkunu olan Özyıldız'ın, kaslarına yorum yağdı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

"Aynaya bakmam"

Özyıldız, daha önce verdiği bir röportajda "Aynaya çok az bakıyorum. Evde geçen bir arkadaşım fark etti, sadece banyoda ayna var. Ben de giysi odasına bir tane aldım. Aynaya bakan biri değilim” demişti.