Şükrü Özyıldız’dan vücut şov

Oyuncu Şükrü Özyıldız, Buda heykeli üzerinden karantina dönemine dair esprili bir göndermede bulundu.

Yakışıklı oyuncularından Şükrü Özyıldız, şimdilerde pek çok ünlü isim gibi karantina yüzünden gecikmiş yaz tatilinin keyfini çıkarıyor.

KİLO GÖNDERİMİ

Sosyal medya hesabı üzerinden tatiline dair paylaşımlarda bulunan Şükrü Özyıldız, yaptığı son paylaşımla karantina günlerine ve o dönemlerde alınan kilolara dair göndermede bulundu.

"KARANTİNA DÖNEMİ VE SONRASI"

Hemen herkesin vaktinin büyük bir çoğunluğunu geçirdiği mutfak günlerine ve alınan kilolara göndermede bulunan Özyıldız, bir Buda heykelinin yanında poz verdi ve altına da “Karantina dönemi ve sonrası” notunu düştü.

Kadın hayranları, Şükrü Özyıldız’ın bu paylaşımına çok sayıda beğeni yaptı.