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Haber Merkezi

Bir alkol firması tarafından Capri tatiline davet edilen oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fenomen sevgilisi Sibil Çetinkaya, çok konuşulan tatili sonrası ceza ile karşılaştı.

Birçok ünlü ismin de katıldığı tatil paylaşımları Sibil Çetinkaya'nın başına iş açtı.

TATİLİN CEZASI

Tatilde alkollü içeceği markası görülecek şekilde Instagram hesabından birkaç kez yayınlayan Çetinkaya'ya Ticaret Bakanlığı, hem alkollü içecek reklamı yaptığı hem de 'reklam' etiketi paylaşmadığı için ceza kesti.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre kesilen ceza 550 bin 59 lira.