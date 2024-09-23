Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya dekolteli elbisesiyle büyüledi Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya, Sima Tarkan'ın düğününde adeta gözleri şaşı etti. Dekolte dolu elbisesiyle pozları mest etti.

Haber Merkezi

Sosyetenin ünlü isimlerinden Sima Tarkan ve Mark Başoğlu, evlerinde kıydıkları nikahtan günler sonra düğün yaptı.

Büyük düğün için sosyeteyi Venedik'te ağırlayan çiftin düğün eğlencesi İtalya oldu.

Düğüne sosyeteden pek çok isim katılırken fenomenler ve oyuncular da oradaydı.

DEKOLTELİ ELBİSE TERCİH ETTİ

Gecede Şükrü Özyıldız'ın sevgisi Sibil Çetinkaya vardı. Sima Tarkan'ın yakın arkadaşlarından olan Sibil Çetinkaya, dekolteli elbisesiyle pozlar verdi.

Sibil Çetinkaya'nın iddialı tarzına yorum yağdı.