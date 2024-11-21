Ekranların en ünlü yakışıklı oyuncularından Şükrü Özyılmaz, uzun zamandır sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden Sibil Çetinkaya ile birlikte.

Ünlü fenomen geçtiğimiz günlerde geçirdiği ev kazasını Instagram'dan duyurmuştu.

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız’la devam eden ilişkisiyle de gündemde olan Çetinkaya, takipçilerine yaşadığı zor anları şu şekilde aktarmıştı:

"Maalesef korkunç bir pazar geçiriyorum. Kaynar bir su bardağındaki çay, bacaklarıma, kasıklarıma ve kasık içi bölgeme dökülerek büyük acılara yol açtı. Saatlerdir hıçkırarak ağlıyorum. Görüntüyü paylaşmak istemiyorum, ama acım çok yoğun. Şu an iz bırakmaması için elimden geleni yapıyorum. Allah beterinden korusun, kaza diyelim. Şu an çok daha iyiyim. Mesajlarınız için çok teşekkür ederim."