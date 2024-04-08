Süleyman Çakır ölümünün 20'nci yıl dönümünde unutulmadı! Oktay Kaynarca'dan videolu mesaj Bir döneme damga vuran dizi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Süleyman Çakır karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümünü yine unutmadı.

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Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır, ölüm yıl dönümünde unutulmadı.

20 yıl önce

Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği 'Süleyman Çakır' karakteri, 20 yıl önce bugün dizide senaryo gereği vefat etmişti.

Trend listesinde

Her yıl 8 Nisan'da yas tutan sevenleri Süleyman Çakır'ı paylaşımlarıyla anıyor. Bu yıl da gelenek bozulmadı. Twitter'da Süleyman Çakır trend listesinde ilk sırada yerini aldı.

"Güzel adamdı"

Sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaşan Oktay Kaynarca, 'Rahmetlinin sene-i devriyesinde Allahtan rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, güzel adamdı.' ifadelerini kullandı.

Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü

Ölümü sonrası geniş bir izleyici kitlesi tarafından yası tutulan Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal bir karakterdir. Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Can dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır. Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır. Hatta, gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştur.

Gıyabında cenaze namazı kıldırılmıştı

Dizinin seyircileri, Süleyman Çakır'ın ölümünün ardından gıyabında cenaze namazı kıldırmış, mevlit okutmuş ve gazeteler aracılığıyla başsağlığı dileklerinde bulunmuştu.