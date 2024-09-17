Sultan Sarohan 28'inci yaşını kutladı Kara Ağaç Destanı dizisinde Dilo karakterine hayat veren güzel oyuncu Sultan Sarohan'u 28'inci yaş gününde sevenleri yalnız bırakmadı.

Haber Merkezi

TRT, birbirinden kaliteli yapımlarıyla izleyiciyi ekranlara kilitlemeye devam ediyor.

O yapımlardan en çok beğenilenlerden biri de Kara Ağaç Destanı dizisi.

Dizinin yıldızlarından biri olan ve Dilo karakterine hayat veren güzel oyuncu Sultan Sarohan, yeni yaşını kutladı.

28'İNCİ YAŞINI SEVDİKLERİYLE KUTLADI

Dizinin Dilo'su Sarohan, 28'inci yaşına sevdikleriyle bir arada girdi.

Sarohan ve kendisini yalnız bırakmayan sevdikleri, Sunset’te bu özel günü kutladı.

TRT'NİN EN DİKKAT ÇEKEN YAPIMI

Kara Ağaç Destanı dizisi, TRT'nin yeni sezonda en iddialı yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

1970’li yıllarda geçen bir toprak hikayesini anlatan dizi, ağalık sistemi üzerinden güç, feodalite ve sınıf çatışmaları gibi konulara odaklanıyor.

Karakterin kendine has hikayeleri izleyiciye aktarılan dizide, gizemli bir atmosfer eşliğinde geçmişe yolculuk yaparak kültürel ve toplumsal olaylar ekrana taşınıyor.