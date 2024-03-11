Suna Yıldızoğlu'ndan Kayhan Yıldızoğlu'na veda: "Soyadını taşımaktan onur duydum!" 90 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun vefatının ardından eski eşi Suna Yıldızoğlu sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

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Türk sinemasının unutulmaz yıldız isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul’da hayatını kaybetti.

Unutulmaz projelere imza atan Yıldızoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Eski eşi de andı

1976 yılında Kayhan Yıldızoğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Suna Yıldızoğlu da eski eşini andı.

İki yıl süren evliliğin ardından boşanan ikilinin dostlukları yıllar boyu devam etti.

Eski eşinin soyadını kullanmaya devam eden Suna Yıldızoğlu, Kayhan Yıldızoğlu'nun vefat haberini alınca büyük acı yaşadı. Duygularını sosyal medya hesabından dile getiren ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü;

'İç dünyamı keşfeden insan'

'İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan, hep soyadını taşımaktan onur duyduğum insan, huzur içinde uyu... Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın.'