Sunucu Ece Erken de dolandırıldı! Yaşadıklarını anlattı

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Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan sonra sunucu Ece Erken de kredi kartı mağduru olduğunu açıkladı.

"İKİNCİ KEZ OLDU"

Erken, konuyla ilgili, ''Başıma böyle bir şey geldi. Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00'da kredi kartımı kullanıma kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi" dedi.

"KARTIMI İPTAL ETTİM"

Erken, devamında "İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi zamanında ilk dolandırıldığımda. Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki. Bazı sitelerde kartımızı alıp kopyalayabiliyorlar. Bana da takipçilerim söyledi, uyardı. Bu sabaha karşı kartımdan yapılan alışverişlerden toplam 16 bin, 17 bin TL gibi bir rakam çekildi. Kartımı iptal ettim.'' dedi.