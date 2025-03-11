Sunucu Ece Erken Şoke oldu! Şarkıcı Hilal Cebeci'nin son hali

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Yıllar önce birçok popüler şarkısıyla müzik listelerinde yer alan Hilal Cebeci, bir dönem müzik piyasasını sallıyordu.

Uzun süredir ekranlarda ve sahnelerde olmayan Hilal Cebeci, yıllar sonra Gel Konuşalım programında konuşuldu.

ECE İNANMAK İSTEMEDİ

Ece Erken'in sunuculuğunu yaptığı programda son haline ait fotoğraflar paylaşılan ünlü şarkıcı herkesi şaşırttı. Ece Erken, 'Bizi kandırma' diyerek kamera arkasına sitem etti.

Bir döneme cesur pozlarıyla damga vuran Hilal Cebeci son haliyle gündeme geldi. Eski halinden eser kalmayan Cebeci, adeta bambaşka birine dönüştü.