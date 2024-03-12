Sunucu Hande Sarıoğlu ilahi okudu! Canlı yayın anları sosyal medyada gündem oldu Her yaptığıyla olay olan ünlü isimlerden sunucu Hande Sarıoğlu, Ramazan ayının ilk günü dolayısıyla canlı yayında ilahi okudu. Sarıoğlu, yine gündem olmayı başardı.

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Yaptığı Ünlü spiker Hande Sarıoğlu özel hayatı ve iddialı tarzıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Hande Sarıoğlu, Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucularından biri oldu. Programda yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Hande Sarıoğlu bu kez başka bir konuyla gündeme geldi.

Sarıoğlu Ramazan ayının ilk günü dolayısıyla canlı yayında ilahi okudu. Programdan görüntüleri alıp sosyal medya hesabından paylaşan Sarıoğlu, şunları ifade etti:

"Ramazan ayımız mübarek olsun"

"Hoş geldin 'Ya Şehr-i Ramazan' çocukken annemle cuma okumalarına giderdik komşulara, annem Yasin okurdu, arkasından da ben ilahi okurdum. Rahmetli anneannem de telefonla arar hadi bana ilahi oku kızım derdi. Bugün yeni haftaya Ramazan ayının coşkusuyla başladık. Ve ben de bu coşkuyu çocukluğumdan taşıdığım maneviyatla programa taşıyıp ilahi okudum. Ramazan ayımız mübarek olsun, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirsin."

Sarıoğlu'nun ilahi okuduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.