Sunucu Nursel Ergin, 6 yıllık eşinden boşanma kararı aldı "Var Mısın Yok Musun?" yarışmasıyla ünlendikten sonra sunuculuk yapmaya başlayan Nursel Ergin boşandığını sosyal medyadan duyurdu.

ensonhaber.com

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu yapan Nursel Ergin özel hayatıyla gündemde.

2017 yılında Murat Akyer ile nikah masasına oturan Nursel Ergin iş insanıyla boşandığını dans ettikleri bir anı paylaşarak duyurdu.

"Çok sevdik değer verdik aşkı tattık"

"İnsanı makyajdan pahalı kıyafetlerden daha çok güzelleştiren bir kaç şey söyleyeceğim; Merhamet, empati, nezaket…" diyerek paylaşıma başlayan sunucu devamında şunları yazdı:

Ben de sadece bunlara sahip özel ruhların anlayacağını düşünüp süreci paylaşmak istiyorum. (Diğer kötü ruhlar siz tepişin, sizin için fazla derin ve uzun bir yazı, kendiniz çalın kendiniz söyleyin yormayın kendinizi.)



Kısacık hayatımızın 6 yılında, en güzel şarkıları birlikte dinledik söyledik dans ettik, bir çok ülkenin yağmurun da birlikte ıslandık, güldük ağladık, lokmamızı bölüştük, hayatı paylaştık yüzümüzdeki çizgilere saçımızda beyazlara şahit olduk, çok sevdik değer verdik aşkı tattık.

"Birbirimizi üzmedik"

Ben de sadece bunlara sahip özel ruhların anlayacağını düşünüp süreci paylaşmak istiyorum. (Diğer kötü ruhlar siz tepişin, sizin için fazla derin ve uzun bir yazı, kendiniz çalın kendiniz söyleyin yormayın kendinizi.)



Kısacık hayatımızın 6 yılında, en güzel şarkıları birlikte dinledik söyledik dans ettik, bir çok ülkenin yağmurun da birlikte ıslandık, güldük ağladık, lokmamızı bölüştük, hayatı paylaştık yüzümüzdeki çizgilere saçımızda beyazlara şahit olduk, çok sevdik değer verdik aşkı tattık.

"Bu da geçer ya hu"