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Kahkahasıyla ünlenen sunucu Saba Tümer, şimdi de açıklamalarıyla güldürdü.

'Daha önce yaptığı '1 yıl boyunca aşk orucu tuttum' açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Saba Tümer yılbaşı gecesi ritüellerine dair soruları yanıtladı.

Ünlü televizyoncu Saba Tümer, yılbaşı gecesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sunucu "Bir tane arkadaşım var o çok şekerdir her sene arayıp nerede donum derdim" dedi.

"KIRMIZI DON İŞİ OLMUYOR"

Yıllarca uğurlu saydığı totemlerine olan inancını kaybettiğini belirten Tümer, "Neler neler yaptım olmadı. Musluğu açık bırak, kırmızı don giy... Kaç kere giydim, olmadı. Kırmızı don giymeyi bıraktım" diyerek bu geleneği terk ettiğini itiraf etti.