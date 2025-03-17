Süper Baba Şevket Altuğ yıllar sonra görüntülendi! Son hali sosyal medyada gündem oldu

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Ekranların unutulmaz dizilerinden Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ, yıllar sonra ilk kez Hatice Gülümser Gülhan'ın cenazesinde objektiflere yakalandı.

Hamid-i Evvel Camii'nde Hatice Gülümser Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Ahmet Gülhan taziyeleri kabul etti. Cenazeye Ahmet Gülhan'ın dostu Şevket Altuğ da katıldı.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Şevket Altuğ'u merak edenler kalabalık oluşturdu. Ünlü oyuncunun son halini görmek için insalar adeta yarıştı. Şevket Altuğ'un son halini merak edenler onu gördüklerinde şaşırdı.