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Haber Merkezi

Yıllardır kavgalı olan Trump ve Taylor Swift arasındaki gerilim devam ediyor.

Super Bowl'da yaşananlar dünya basınının gündeminde yer aldı.

Swift'in Super Bowl'da yuhalanması sosyal medyada gündem oldu. Taylor, ıslıklandıktan sonra yan bakışlar attıktan sonra bir arkadaşıyla konuşmaya başladı.

SAYFASINDA PAYLAŞTI

Donald Trump, Taylor Swift paylaşımıyla da konuşuldu. Trump, büyük ekranda gösterilen Swift’in yuhalandığı anlara karşılık kendisinin aldığı coşkulu alkışların videolarını paylaştı.

Taylor Swift geçtiğimiz iki seçimde Trump’a karşı Joe Biden ve Kamala Harris’i desteklemişti. Trump, pop yıldızı Harris’i destekledikten sonra Taylor Swift’i sevmediğini söylemişti.