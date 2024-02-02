Süperstar Ajda Pekkan korkuttu! Ünlü şarkıcı ameliyat oldu Yaptırdığı estetik operasyonlarla dillere pelesenk olan şarkıları, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Süperstar Ajda Pekkan, ameliyat masasına yattı.

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Sahnelerin 77'lik Süperstar'ı Ajda Pekkan, her yaptığıyla beğeni toplayan ünlü isimlerden.

Kendine dikkat eden ve sağlıklı yaşamayı seven Pekkan'dan gelen son haber, hayranlarını üzdü.

Sağ omuzundan ameliyat oldu

Snob Magazin'in haberine göre; Ajda Pekkan, 3 gün önce özel bir hastanede sağ omuzundan ameliyat oldu.

Fizik tedavi görecek

Ameliyatın ardından taburcu olarak evinde dinlenmeye çekilen ünlü sanatçı, 3 hafta boyunca da fizik tedavi görecek.

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, geçtiğimiz yıl verdiği röportajda, yaşadığı sağlık sorunlarından ve geçirdiği operasyonlardan bahsetmişti.

"Ağrılarım fazla"

Sanatçı, kalçasını kırdıktan sonra omzunda kas yırtılması yaşadığını ve bu durumun ağrılarına neden olduğunu söylemişti. Daha önce de aynı omuzdan tendon ameliyatı geçirdiğini de ifade eden Pekkan, "Ağrılarım artınca doktorum, Ramazan öncesi kış döneminde bu operasyonu gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı