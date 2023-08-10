Süperstar Ajda Pekkan sahneye kanatlı kostümüyle çıktı Usta sanatçı Ajda Pekkan, dün akşam verdiği konserde melek kostümüyle genç kızlara adeta taş çıkardı.

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ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, yaz konserlerine devam ediyor.

Yoğun bir konser takvimi olan Pekkan, hayranlarıyla sık sık bir araya gelerek unutulmaz bir gece yaşatıyor.

Türk pop müziğinin 'Süperstar' lakabıyla anılan ismi Ajda Pekkan, cesur sahne kostümleriyle de adından söz ettiriyor.

Melek oldu

77 yaşındaki şarkıcı, son olarak dün akşamki konserinde genç kızlara adeta taş çıkardı.

Sahneye, kanatlı melek kostümüyle çıkan Pekkan, sosyal medyada da gündem oldu.

"Yaşlanmıyor"

Magazin gündemine de düşen Ajda Pekkan, sahne tarzıyla çok konuşuldu.

Kimileri kostümü çok beğenirken, kimileri ise 'yaşlanmıyorsun' yorumunda bulundu.