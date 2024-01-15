Superstar Ajda Pekkan'dan çocuk itirafı! "Anne olmak içimde ukde kaldı" 77 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu: Pekkan, ilk kez çocuk özleminden bahsetti.

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Sessiyle, tarzıyla ve giyimiyle yıllarca adından söz ettiren Ajda Pekkan, Harper's Bazaar dergisinin bu ayki sayısına kapak oldu.

Dergiye samimi açıklamalarda bulunan Türk pop müziğinin usta ismi Ajda Pekkan, çocuk özlemini ve içinde ukde kalan annelik duygusunu anlattı.

Geçtiğimiz haftalarda 'Yaşam Boyu İkon' ödülüne layık görülen Pekkan, "60 yıllık kariyeriniz boyunca içinizde ukde kalan bir şey oldu mu?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

"Çocuk sahibi olmayı çok isterdim"

Çocuk ve annelik konusuyla ilgili ilk kez bu kadar açık bir şekilde içini döken Pekkan, "Belki bir Süperstar olmazdım ama çocuk sahibi olmayı çok isterdim.

"Düşünemedim"

Daha genç yaşta hayatın koşturması, kaosu ve kariyer stresi içinde bunu göremedim. Düşünemedim...

"İçimde ukde kaldı"

Anne olmak kesinlikle içimde ukde kalmış bir konu benim için." cevabını verdi.

Ayrıca Ajda Pekkan, modaya büyük ilgisinin olduğunu ve şarkıcı olmasaydı "Yapacağım tek iş, moda tasarımcılığı olurdu." sözleriyle açıkladı.

Her zaman fit ve zindesiniz. Danışmanınız, diyetiniz var mı? sorusuna da cevap veren Pekkan, çok merak edilen kusursuz fiziğinin sırrını şöyle verdi:

"Kendime bir sınır koymuyorum"

Hayır, bir diyetisyenim veya bir danışmanım yok. Zaten herkes bünyesini ve metabolizmasını en iyi kendi bilir.

Kendime bir sınır koymuyorum, canımın istediği her şeyi mutlaka ölçülü bir şekilde tüketirim.

"Sporumu aksatmam"

Sporumu mümkün olduğunca aksatmam ve muhakkak yürüyüş yaparım. Bazen canım ne istiyorsa onu yerim, 2 gün de dikkat eder, ölçülü yemek tüketip spor ile kendimce dengelemeye çalışırım.

"Negatif insanlara tahammülüm yok"

Gerek evimin içinde gerek iş hayatımda olsun negatifliğe ve negatif insanlara tahammülüm yoktur. Gergin ortamların ve negatif atmosferlerin sağlığı kötü etkilediğini düşünüyorum. Bu tarz ortam ve insanlardan da uzak durmaya çalışıyorum."