Sürekli erteleniyordu! Serkan Keskin ile Meriç Aral evlendi 6 yıldır aşk yaşayan iki ünlü oyuncu Serkan Keskin ile Meriç Aral daha 3 defa erteledikleri düğünlerini sonunda gerçekleştirdi. Düğüne ünlü akını oldu.

Haber Merkezi

Yıllar içinde 3 kez nikah erteleyen Meriç Aral ile Serkan Keskin çifti sonunda evlendi. Ünlü çift uzun birlikteliklerini evlilikle taçlandırdılar. Oyuncu çift, Etiler’deki bir mekanda dünyaevine girdi.

Gelinin ve damadın şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi.

TEKLİF GELİNDEN GELDİ

Meriç Aral, düğün öncesinde; "Ben evlenme teklifi ettim. Balayına, İskoçya'ya gitmek istiyordum. Sonra İskoçya'ya gittik. İskoçya'da da Serkan, bana evlenme teklifi etti" dedi. Serkan Keskin ise evlilik teklifi hakkında şunları söyledi; "Sevgilim, bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız."

"BALAYI YOK"

Düğün tarihini de sık sık ertelenmesiyle ilgili Meriç Aral, "Güzel bir sürece girdik, çok kısa zamanda haberiniz olacaktır. Anneannem haberlerde görüyor arıyor beni yine ertelenmiş diyor. Tarihi artık netleştiriyoruz. Çok az kaldı." demişti.