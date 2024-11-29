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Sürekli eşiyle fotoğraf yayınlayan Seda Sayan, bu defa oğlu Oğulcan'la poz verdi! Anne-oğula yorum yağdı

Sürekli eşiyle fotoğraf yayınlayan Seda Sayan, bu defa oğlu Oğulcan'la poz verdi! Anne-oğula yorum yağdı Seda Sayan biricik oğlu Oğulcan Engin ile yeni bir fotoğraf yayınladı. Ünlü şarkıcı, "Kurban olduğum" diyerek paylaşırken Oğulcan Engin ise anne-oğul pozlarına "Kraliçem" notunu düştü.