Sürekli eşiyle fotoğraf yayınlayan Seda Sayan, bu defa oğlu Oğulcan'la poz verdi! Anne-oğula yorum yağdı

Haber Merkezi
Kendinden yaşça küçük eşi Çağlar Ökten ile evlendiği dönem oğlu Oğulcan Engin ile arası açılan Seda Sayan, biricik çocuğuyla arasını düzeltti.
Kısa sürede biricik evladının gönlünü alan Sayan, oğluna olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiriyor.
Seda Sayan, son olarak bir araya geldiği Oğulcan Engin ile anne-oğul pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
"KURBAN OLDUĞUM"
Seda Sayan, biricik oğlu Oğulcan Engin ile karesini "Kurban olduğum" diyerek paylaşırken Oğulcan Engin ise anne-oğul pozlarına "Kraliçem" notunu düştü.
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