Sürekli kilosu yüzünden eleştirilen Selena Gomez zayıf halini paylaştı! "Bir daha böyle zayıf olamayacağım" Instagram hesabından zayıf halini yayınlayan dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, paylaşımında “Bugün bir daha asla böyle gözükmeyeceğimi fark ettim" dedi.

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Büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, gerek özel hayatı gerekse paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Yıllardır sağlık problemleri yaşayan Gomez, sosyal medyada kilo aldığını söyleyen takipçilerine yanıt vermişti.

"Birçok sağlık sorunum var"

Sosyal medya ve siber zorbalığın gözlerini açtığını söyleyen 27 yaşındaki şarkıcı, “Benim lupusum var, böbrek ve yüksek kan basıncı ile mücadele ediyorum. Yani birçok sağlık sorunum var ve bununla beraber vücudumdaki değişimi fark ettim.

"Umursamıyorum"

Dürüst olmak gerekirse kilomu umursamıyorum çünkü insanlar her zaman eleştirecek bir şeyler bulacak." dedi.

"Bir daha asla böyle gözükmeyeceğim"

“Bedenim hayatımda olanlara göre değişiyor." diyen Gomez, son olarak zayıf halini paylaşarak "Bugün bir daha asla böyle gözükmeyeceğimi fark ettim." dedi.

"Mutluyum"

Güzel oyuncu, son halini de paylaşarak "Mükemmel değilim ama olduğum kişiyle mutluyum. Bazen kendim olmamın iyi bir şey olduğunu unutuyorum." ifadeleriyle takdir topladı.