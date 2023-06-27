Süreyya Yalçın, bikinili karelerine yorum yağdı Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve genelde yaz tatilleri için Türkiye'ye gelen Süreyya Yalçın, bikinili karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

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Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden biri olan Süreyya Yalçın, son yıllarda verdiği kilolarla gündemde.

Git gide zayıflayan ve 50 kilonun altına düşen Yalçın'dan yeni tatil fotoğrafları geldi.

Bikinili karelerini yayınlayan sosyetik ismin aşırı zayıflığı yine dikkat çekti. Bodrum tatiline devam eden Yalçın'ın son haline takipçilerinden yorum yağdı.

"Hiç tartılmadım"

Doktor kontrolünde sağlıklı zayıfladığını söyleyen Süreyya Yalçın “Kaç kilosunuz?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Bilmiyorum, hiç tartılmadım, ama sıfır bedenim ve halimden memnunum.”