Süreyya Yalçın, bikinili karelerine yorum yağdı
ensonhaber.com

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden biri olan Süreyya Yalçın, son yıllarda verdiği kilolarla gündemde.

Git gide zayıflayan ve 50 kilonun altına düşen Yalçın'dan yeni fotoğrafları geldi.

Bikinili karelerini yayınlayan sosyetik ismin aşırı zayıflığı yine dikkat çekti. tatiline devam eden Yalçın'ın son haline takipçilerinden yorum yağdı.

Süreyya Yalçın, bikinili karelerine yorum yağdı

"Hiç tartılmadım"

Doktor kontrolünde sağlıklı zayıfladığını söyleyen Süreyya Yalçın “Kaç kilosunuz?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Bilmiyorum, hiç tartılmadım, ama sıfır bedenim ve halimden memnunum.”