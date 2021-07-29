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    Süreyya Yalçın, Bodrum'da yangının olduğu bölgede poz verdi

    Süreyya Yalçın, Bodrum'da yangının olduğu bölgede poz verdi

    Eşi Ozan Baran ile ABD'de yaşayan Süreyya Yalçın, Bodrum'da tekne turu tatiline çıktı. Yalçın'ın yangın bölgesinde verdiği pozlar dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 20:41
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 20:47
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    2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren ve 46 bavulla Bodrum'a gelen 37 yaşındaki Süreyya Yalçın, skandal bir paylaşıma imza attı.

    Türkiye'de bazı bölgelerde çıkan yangınların söndürme çalışmaları devam ederken Süreyya Yalçın, eşiyle birlikte Bodrum'da tekne pozları verdi.

    DUMANLARIN YÜKSELDİĞİ YERDE POZ VERDİ

    Bodrum'da bir otelin yandığı ve dumanların yükseldiği bölgede poz veren Yalçın, tepki çekti. Sosyetik güzelin yangın olmasına rağmen, gülerek poz vermesi ve fotoğraf çekimine devam etmesi dikkat çekti.

    Süreyya Yalçın, Bodrum da yangının olduğu bölgede poz verdi #1

    EŞİYLE ÇEKİLDİĞİ KARELERİ PAYLAŞTI

    Kışlık çizme giyen sosyetik güzel, eklediği karelerle dikkat çeken Yalçın, eşi Ozan Baran'la öpüştüğü kareleri de paylaştı.

    Süreyya Yalçın, Bodrum da yangının olduğu bölgede poz verdi #2

    Süreyya Yalçın, Bodrum da yangının olduğu bölgede poz verdi #3

    Süreyya Yalçın, Bodrum da yangının olduğu bölgede poz verdi #4

    Süreyya Yalçın, Bodrum da yangının olduğu bölgede poz verdi #5

    Süreyya Yalçın, Bodrum da yangının olduğu bölgede poz verdi #6

     

     

     

     

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