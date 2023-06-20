Süreyya Yalçın, eriyor 50 kilonun altına düşen Süreyya Yalçın, son haliyle sevenlerini telaşlandırmaya başladı.

ensonhaber.com

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Miami'den Bodrum'a tatil gelen sosyetenin ünlü ismi Süreyya Yalçın, tatiline devam ediyor.

Sık sık sosyal medya hesabından özel hayatına dair paylaşımlar yapan Yalçın, son tatil pozlarıyla takipçilerini korkuttu.

Mini bir elbise giyip poz veren Yalçın'ın aşırı zayıf hali dikkat çekti. Sosyetik isme takipçileri "kilo al" uyarısında bulundu.

"Sağlıklı ve iyiyim"

Yalçın, daha önce aşırı kilo vermesiyle ilgili sorulara “Gayet sağlıklı ve iyiyim. Hiç tartılmadım. Sıfır bedenim. Hiçbir problemim yok.” şeklinde cevap vermişti.