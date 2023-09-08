Süreyya Yalçın kesenin ağzını açtı! Altın kaplama elbisesi ile poz verdi

Sosyetenin ünlü ismi Süreyya Yalçın şu sıralar sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın’ın kızı olan Süreyya Yalçın, bir süredir zayıf halleriyle dikkat çekiyor.
Son görüntüsüyle takipçilerini korkutan Yalçın adeta bir deri bir kemik kaldı.
Tatil için Türkiye'ye geldi
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ede Yalçın’ın her paylaşımına yorum yağıyor.
ABD’de yaşamaya başlayan sosyetik güzel, şimdilerde tatilini Türkiye’de geçiriyor.
Bodrum’u tercih eden ünlü isimlerin arasında yer alan Süreyya Yalçın, son paylaşımıyla tüm dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.
3 milyon TL'lik altın kaplama elbise
4.9 milyon takipçili hesabında, altın kaplama elbisesiyle olan karelerine yer veren Yalçın, yeniden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Yalçın, katıldığı bir davet için kesenin ağzını açtı. 3 milyon TL'lik altın kaplama elbisesiyle görenleri şaşkına çevirdi.