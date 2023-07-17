Süreyya Yalçın köpeğine güneş kremi sürdü Türkiye'de tatil yapan sosyetik isim Süreyya Yalçın, köpeği Flu’ya güneş kremi sürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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ensonhaber.com

2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başlamıştı.

Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve genelde yaz tatilleri için Türkiye'ye gelen Süreyya Yalçın, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Köpeğine güneş kremi sürdü

Paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla ve zayıflığıyla çok konuşulan Süreyya Yalçın, köpeği Flu’ya güneş kremi sürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yalçın’ın dakikalar süren güneş kremi masajının ardından Flu uyuyakaldı. Yalçın’ın bu anları paylaştığı videosu yüzlerce yorum aldı.