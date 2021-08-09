Süreyya Yalçın taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olacak

İş insanı Ozan Baran’la mutlu bir evliliği olan Süreyya Yalçın, anne olmaya hazırlıyor.

Merhum iş insanı Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın, anne olmak istiyor.

2016 yılında evlendiği Ozan Baran’la mutlu evliliğini olan Yalçın, taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olacak.

ABD’YE DÖNÜNCE İŞLEMLERE BAŞLAYACAK

Miami’de yaşayan çift, uzmanlarla görüştükten sonra bebek sahibi olmak için ABD’de oldukça yaygın olan bu yöntemde karar kıldı. Şu sıralar Bodrum’da tatilde olan Süreyya Yalçın-Ozan Baran çift, tatil sonrası Miami’ye döndükten sonra girişimlere başlayacak.