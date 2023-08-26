Süreyya Yalçın'dan yeni pozlar Zayıflığıyla herkesi endişelendiren Süreyya Yalçın, yeni pozlarını yayınladı. Bikinisini giyen ve şezlogda uzanan Yalçın'ın fotoğrafını da yorumlara kapadığı görüldü.

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Bir süredir zayıf halleriyle dikkatleri üzerine çeken Süreyya Yalçın, hasta olmadığını söyledi.

Görenleri endişelendiren ve eleştirilere kulak tıkayan Yalçın, sağlıklı olduğunu verdiği röportajlarda da belirtti.

Ancak buna rağmen çevresini ikna edemeyen Yalçın, sosyal medyadan paylaştığı son pozlarla bir kez daha eleştiri yağmuruna tutuldu.

Eridikçe eriyor

Anoreksiya iddialarıyla mücadele eden Süreyya Yalçın, sağlığının yerinde olduğunu dile getiriyor ve yeni paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı son paylaşımla yine konuşulan Yalçın'ın erimeye devam ettiği görüldü.

Çektirdiği kareleri de yorumlara kapatan Süreyya Yalçın, yaz tatilinden sonra ABD'ye dönecek.

Seda Akgül'den uyarı

Geçtiğimiz günlerde Seda Akgül, Süreyya Yalçın'ın eşine yönelterek, "Eşinin derhal psikiyatriste görünmesi ve gerekli raporun alınması gerekiyor. Sağlığına acilen müdahale edilmeli." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.